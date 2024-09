Ehrenamtliches Angebot Kleiderstube in Buschhoven sucht ein neues Zuhause

Deutlich macht dies der ebenso gut gefüllte wie sortierte Verkaufsraum. Die Ware kommt schließlich nicht von allein auf Kleiderständer und in Regale. Etwa eine Stunde verbringen die Helferinnen an jedem Öffnungstag damit, den Verkaufsraum ein- und auszuräumen. Auch das Sichten und Sortieren der neuen Ware ist zeitaufwendig. „Wir nehmen nur Kleidung an, die sauber und tragbar ist. Nichts an, was ich nicht selbst auch tragen würde“, sagt Schnabel.