Wegen Bauarbeiten : Kölner Straße in Heimerzheim wird in zwei Abschnitten gesperrt

Kölner Straße in Heimerzheim wird in zwei Abschnitten gesperrt

Wegen einer eigentlich schon vor der Flutkatastrophe geplanten Baumaßnahme wird die Kölner Straße in Heimerzheim im Juni und Juli 2022 in zwei Abschnitten voll gesperrt. Foto: Hans-Peter Fuß

Swisttal-Heimerzheim In Heimerzheim müssen sich die Verkehrsteilnehmer auf einen Umweg und Behinderungen einstellen. Die Kölner Straße wird wegen Bauarbeiten ab Montag, 27. Juni, teilweise voll gesperrt.

Entlang der Kölner Straße werden nun Sicherheits-Straßenabläufen mit einer integrierten Vorreinigung des Niederschlagswassers eingebaut. Im Auftrag von Straßen NRW führt die Euskirchener Firma Scheiff die Arbeiten durch, wie aus einem Informationsschreiben der Gemeinde Swisttal an die Anlieger hervorgeht. Niederschlagswasser wird in Heimerzheim durch ein getrenntes Kanalnetz in die Swist geleitet. Daher müsse eine Vorreinigung erfolgen, erklärte dazu Swisttals Pressesprecher Bernd Kreuer. Gearbeitet wird in zwei Abschnitten, die jeweils eine Sperrung eines Teils der Kölner Straße erfordern.