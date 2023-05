Kommentar zu Missständen in Seniorenheim Die Pflege brennt – nicht nur in Buschhoven

In der Pflege brennt es – egal ob bei Alten- oder Krankenpflege. Überall weisen Menschen, die (noch) dort arbeiten, darauf hin: Immer weniger von ihnen sollen immer mehr leisten. Und kosten soll das so wenig wie möglich. Welche Konsequenzen das haben kann, lässt sich derzeit in Buschhoven beobachten. Bei einem dortigen Pflegeheim laufen Angehörige Sturm gegen die Bedingungen, unter denen ihre Liebsten dort leben.