Kommentar Warum das Lernhaus-Konzept eine einmalige Chance für Swisttal ist

Swisttal wird in den nächsten Jahren moderat wachsen. Junge Familien werden in die Gemeinde ziehen. Und deren Kinder müssen in Kindergärten betreut und in Schulen unterrichtet werden. Da aus unterschiedlichen Gründen neue Schulen gebaut und bestehende umgebaut werden müssen, kommt das aus München importierte Lernhaus-Konzept gerade zur rechten Zeit.