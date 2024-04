Kommentar zur Einstauung an der Steinbachtalsperre Swisttaler Sorgen gegen Euskirchener Wünsche

Eine weitere Entscheidung ist gefallen: Für die Steinbachtalsperre wird das höchstmögliche Stauvolumen angepeilt, das in den Debatten vorgeschlagen war. Für das, was in der Wasserverbandsversammlung dabei geschehen ist, benutzte jemand den Begriff „totgestimmt“. Neun Euskirchener setzten ihre Interessen gegen vier Swisttaler durch. Was erst einmal ein legitimes Abstimmungsverfahren ist. Viele Anwohner der unter der Talsperre liegenden Orte können es trotzdem kaum verstehen: Sie fürchten, ihre Sicherheit wurde zugunsten Euskirchener Wünsche nach einer hübscheren Optik geopfert.