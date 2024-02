Schulen in Swisttal Kosten im Blick halten

Was sich die kleine Gemeinde Swisttal da vorgenommen hat, ist eine Herkulesaufgabe. Sie will innerhalb der nächsten Jahre drei Schulen neu- beziehungsweise bedarfsgerecht umbauen. Die jetzt geschätzten Kosten von insgesamt rund 100 Millionen Euro für den Neubau der flutgeschädigten Grundschule in Odendorf und die Neuordnung der beiden Schulen in Heimerzheim sind eher zu niedrig angesetzt.