Kommunaler Klimaschutz im Rhein-Sieg-Kreis : Swisstal hat Fördergelder von über 50.000 Euro nicht abgerufen

Swisttal 2021 hat das Land NRW 40 Millionen Euro bereitgestellt, um Maßnahmen zum Klimaschutz in den Kommunen zu fördern. Swisttal hätte davon mehr als 50.000 Euro bekommen können, aber nicht abgerufen. Warum, das wollte die SPD-Fraktion jetzt von der Verwaltung wissen.

Die Gemeinde Swisttal hat eine mögliche Klima-Förderung in Höhe von 50.300 Euro verfallen lassen. Dass zeigt zumindest eine Anfrage, die die SPD-Fraktion der Gemeinde bereits im August gestellt hatte. Im vergangenen Jahr hatte das Land NRW 40 Millionen Euro für Investitionen in den Klimaschutz bereitgestellt. Im Rahmen einer sogenannten Billigkeitsrichtlinie konnten die Kommunen daraus Gelder beantragen. Die waren dazu gedacht, Maßnahmen zum Klimaschutz anzustoßen, die sich infolge der Corona-Pandemie verzögert haben oder gar ganz ausgeblieben sind.

Wie die SPD-Fraktion nun in einer Pressemitteilung schreibt, hätte das Geld bis Ende Juni beim Land abgerufen werden können. „Das ist für Swisttal leider nicht erfolgt“, so SPD-Fraktionschef Joachim Euler. Auch die SPD-Fraktion habe erst kurz vor Ablauf der Frist davon erfahren, so die Pressemitteilung. Auf Nachfrage der Fraktion habe die Verwaltung geantwortet, sie sei aufgrund der Corona-Pandemie und der Unwetterkatstrophe nicht zur Antragstellung in der Lage gewesen. Zudem habe es Anfang des Jahres 2022 keine bereits geplanten und dringend notwendigen Maßnahmen gegeben, die für die Billigkeitsrichtlinie hätten angemeldet werden können.