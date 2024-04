Bürgermeisterwahl 2025 Tobias Leuning will Bürgermeister von Swisttal werden

Leuning ist seit 20 Jahren in der Kommunalpolitik aktiv, 2004 wurde er erstmals in den Swisttaler Rat gewählt. Bereits sein im Jahr 2021 gestorbener Vater Hermann Leuning war Ratsherr für die SPD und zudem Ortsvorsteher von Heimerzheim. Seine Mutter Brigitte Leuning engagiert sich in der Arbeiterwohlfahrt.