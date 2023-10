Kreisparteitag der CDU Krauß bleibt CDU-Vorsitzender im Rhein-Sieg-Kreis

Gut 300 Mitglieder aus allen 19 Kommunen des Rhein-Sieg-Kreises trafen sich am Freitagabend in Hersel in der „Hall met Hätz“, wie die Rheinhalle liebevoll von ihren ehrenamtlichen Betreibern genannt wird. Die Bornheimer CDU-Vorsitzende Gabriele Kretschmer begrüßte die Versammlung „in der heute Abend schönsten Stadt des Rhein-Sieg-Kreises“.