Kurzglossar Diese Begriffe sollten Sie rund um die Debatte zur Steinbachtalsperre kennen

■ Stauziel: So hoch soll die Talsperre maximal befüllt werden. Angegeben wird das in der Höhe des Wasserspiegels über Normalnull. Manchmal ist auch von der maximal geplanten Wassermenge die Rede, angegeben in Kubikmetern. Egal welches Stauziel beschlossen wird, es wird wahrscheinlich nicht immer genau erreicht. In trockenen Zeiten kann der Wasserstand auch darunter fallen.