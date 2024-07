Unfall auf L182 bei Swisttal Autofahrer weicht Auto aus und landet im Graben

Ein Autofahrer soll am Freitagmorgen bei Swisttal einen weiteren Autofahrer durch ein riskantes Überholmanöver zum Ausweichen gezwungen haben. Gegen 5.35 Uhr soll der Fahrer eines weißen Autos auf der L182 in Richtung Heimerzheim unterwegs gewesen sein, teilte die Polizei am Dienstag mit. Dabei soll er in einer Kurve trotz durchgezogener Linie einen Lkw überholt haben.