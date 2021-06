Landgericht weist Klage ab : Familienstreit um Wohnhaus landet vor Gericht

Swisttal/Bonn Ein Familienstreit um Wohnrecht ist vor dem Bonner Landgericht gelandet. Ein Mann aus Swisttal hatte seine Ex-Frau, seine Töchter und einen Schwiegersohn verklagt. Dabei ging es um die Aufteilung des Familienhauses, das die Eheleute auf die Kinder übertragen hatten.

Seinen Kindern das Haus zu überschreiben und sich selbst ein Nießbrauchrecht, also ein Nutzungsrecht, einzuräumen, ist für viele Familien finanziell interessant. Was dabei allerdings alles schiefgehen kann, zeigte eine Verhandlung vor dem Bonner Landgericht: Ein Familienvater aus Swisttal verklagte seine Ex-Frau, drei Töchter sowie einen Schwiegersohn. Töchter und Schwiegersohn sollten das Haus räumen und 15 000 Euro Nutzungsentschädigung zahlen. Seine frühere Ehefrau sollte der Räumung zustimmen. Die 1. Zivilkammer hat die Klage nun in allen Punkten als unbegründet abgewiesen.