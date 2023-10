Förderung für Ideen So gibt es Geld von der EU fürs eigene Projekt

Alle Projekte im Rahmen der „Leader-Region“ müssen zu deren Zielen passen. Die sind in der Entwicklungsstrategie nachzulesen. Zusammenfassend gilt die Leitlinie: „Die Bäche der Swist zeigen die Verletzlichkeit unserer Umwelt. Sie sorgen aber auch für ein Miteinander und die Entwicklung unserer nachhaltigen Zukunft.“ Gedacht ist dabei an alle Arten von Maßnahmen, die helfen, Folgen der Flutkatastrophe zu mindern oder kommende Hochwasser in den Blick nehmen. Umwelt- und Klimaschutz spielen eine große Rolle, ebenso das Miteinander in den Dörfern. Dazu gehören auch nachhaltige Wirtschaft und regionaler Arbeitsmarkt. Vereine können ebenso einen Antrag stellen wie Unternehmen, Kommunen und Privatpersonen.