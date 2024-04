Swisttal-Buschhoven Leere Flaschen am Römerkanal

Auch am Burgweiher wird viel Müll hinterlassen. Weiherwartin Evelyn Schnabel schildert ihre Eindrücke: „Auf meinem Heimweg saßen wieder Jungs auf den gegenübergestellten Bänken. Um sie herum lagen etwa 40 Zigarettenkippen und zig Kronkorken. Das können die unmöglich geschafft haben. Ich habe mit ihnen gesprochen an die persönliche Ehre appelliert: Überzeuge deine Kumpel, dass keiner in solch einer ekelhaften Umgebung sitzen mag, auch nicht junge Leute. Sie haben mir versprochen, gegenseitig darauf einzuwirken und auch die Bank am Ende zurückzustellen. Mal abwarten. Ich gebe so schnell nicht auf.“