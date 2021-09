350 Quadratmeter standen in Flammen : Feuerwehr löscht Feldbrand an der „Lützer Miel“

Am Mitttwochabend war die Feuerwehr an der „Lützer Miel“ im Einsatz. Foto: dpa

Miel Am Mittwochabend war die Feuerwehr auf einem Feld an der „Lützer Miel“ im Einsatz. Insgesamt 350 Quadratmeter ungeerntetes Getreide standen dort in Flammen. Die Brandursache ist noch unbekannt.



Von Christine Bähr

Die Feuerwehr war am Mittwochabend an der „Lützer Miel“ zwischen Miel und Dünstekoven aufgrund eines Feldbrandes im Einsatz. Wie Christian Klein, Wehrleiter der Feuerwehr Swisttal, auf telefonische Anfrage des GA angab, wurden die Kräfte gegen 22 Uhr alarmiert, weil in einem Getreidefeld zwei Flächen von ungefähr 200 und 150 Quadratmetern in Flammen.