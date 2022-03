Mahnwache für die Ukraine : Ein Gedicht von Erich Fried für den Frieden

Die Swisttaler Bürgermeisterin Petra Kalkbrenner führt den Schweigegang vom Friedhof zum Fronhof in Heimerzheim an. Foto: Matthias Kehrein

Swisttal-Heimerzheim Solidarität mit den Menschen in der Ukraine: Mehr als 200 Swisttaler treffen sich auf dem Heimerzheimer Ehrenfriedhof zur Mahnwache für den Frieden.

Am 3. März 1945 um 11.02 Uhr begann die Bombardierung der kleinen Ortschaft Heimerzheim. Allein durch die Bombenteppiche verloren 180 Menschen ihr Leben, darunter Dorfbewohner, Flüchtlinge und Soldaten. Insgesamt 193 Tote von Krieg und Gewaltherrschaft der Nationalsozialisten der Jahre 1939 bis 1945 haben auf dem Ehrenfriedhof Heimerzheim ihre letzte Ruhe gefunden.

77 Jahre später: der 3. März 2022 ist der siebte Tag des Angriffs der russischen Truppen auf die Ukraine. Bewusst habe die Gemeinde dieses Datum und diesen Ort für ihre Mahnwache für den Frieden und die Solidarität mit den Menschen in der Ukraine gewählt, sagte Bürgermeisterin Petra Kalkbrenner am Donnerstagabend. „Frieden ist das Wichtigste, das wir in Europa haben“, betonte sie.