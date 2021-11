Marienfigur in der Flut : Flutmadonna verliert ihr Lächeln nicht

Swisttal-Heimerzheim Fast wäre sie mit dem Müll entsorgt worden. Jetzt hat die Flutmadonna von Heimerzheim ihren Platz in der Kirche gefunden.

Eher zierlich ist die Madonnen-Statue, kaum 30 Zentimeter groß. Das Jesus-Kind auf ihrem Arm hat keinen Kopf, keine Hände, keine Füße und nur einen Arm. An etlichen Stellen ist die Gips-Statue beschädigt und verschmutzt. Aber genau das ist es, was ihren ideellen Wert ausmacht: Es sind die Spuren der Flutkatastrophe, die auch bei den Menschen Wunden hinterlassen hat. Die „Flutmadonna von Heimerzheim“ hat jetzt in einem Gedenkgottesdienst an die Flutkatastrophe ihre neue Heimat in der Pfarrkirche St. Kunibert gefunden.