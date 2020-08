Swisttal : Martinsumzug in Heimerzheim fällt wegen Corona aus

Swisttal-Heimerzheim Der Heimerzheimer Männerverein St. Martin hat den diesjährigen Martinsumzug und das Weihnachtsbaum-Ansingen am Gottfried-Velten-Platz abgesagt. Die weitere Entwicklung des Coronavirus sei nach derzeitigem Stand nicht vorhersehbar

Für ein „bisschen Normalität in der so schwierigen Zeit“ und um den Zusammenhalt in der Gemeinde zu stärken, habe der Vereinsvorstand beschlossen, auch in diesem Jahr kostenlos Martinsstuten für die Swisttaler Grundschule, die Kindergärten und das Altenheim St. Clara zur Verfügung zu stellen. Dafür werde man Geld sammeln. Am Gottfried-Velten-Platz werde der Verein einen Weihnachtsbaum aufstellen, um die Vorweihnachtszeit einzuläuten.