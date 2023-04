Sicherheit in Swisttal Massenschlägereien beunruhigen Menschen in Heimerzheim

Swisttal-Heimerzheim · Gleich zwei Mal musste die Polizei in dieser Woche mit großem Aufgebot in Heimerzheim einschreiten. Am Mittwoch und am Donnerstag lieferten sich junge Leute auf dem Gottfried-Velten-Platz Massenschlägereien.

28.04.2023, 17:52 Uhr

Foto: Hans-Peter Fuss

Der Gottfried-Velten-Platz ist der größte Platz in Swisttal-Heimerzheim. Dort wird beispielsweise die Kirmes gefeiert. Und dort treffen sich seit Jahren in den Abendstunden häufig junge Leute mit ihren Autos. Sie stammen nicht nur aus dem Ort, sondern auch aus Städten aus der näheren und weiteren Umgebung. Hin und wieder kam es in den vergangenen Jahren zu nächtlichem Lärm, Verunreinigungen und Vandalismus.