Kommentar Die katholische Kirche betreibt immer noch zu viel Täterschutz

Sicherlich ist der Umgang mit dem Thema Missbrauch diffizil. Die Nachricht für viele, die den Geistlichen zu Lebzeiten gekannt, ihn gemocht, ihm vertraut haben, ein Schock. Bei der Verkündung in der Gemeinde, in der Eschweiler regelmäßig Messen feierte, stockte dem heute verantwortlichen Pfarrer fast die Stimme. Unbescholtene Funktions- und Würdenträger in der katholischen Kirche sind um die Aufgabe, über die Verfehlungen ihrer Glaubensgenossen zu sprechen, nicht zu beneiden.