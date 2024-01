Auffahrten mit Misthaufen blockiert Polizei ermittelt nach Bauernprotesten in Swisttal

Was war passiert? Bislang unbekannte Personen hatten Misthaufen auf den Auffahrten abgeladen. Nach Angaben von Polizeisprecher Simon Rott waren davon bei Swisttal-Heimerzheim beide Auffahrten betroffen sowie die Auffahrt in Richtung Köln an der Anschlussstelle Miel. Die zuständigen Straßenmeistereien mussten die Misthaufen beseitigen. Nun ermittelt die Polizei. Denkbar wäre in diesem Fall etwa ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr. „Welche Rechtsvorschriften hierbei tangiert sind, wird derzeit geprüft“, sagte Rott weiter.