Müllsortieranlage in Swisttal geflutet : RSAG räumt Entsorgungsanlage in Miel auf

Swisttal Das Hochwasser der letzten Woche hatte die Müllentsorgungsanlage in Swisttal lahmgelegt. Nun sucht die RSAG nach Flächen zum Zwischenlagern

„Alle Anlagen im Umkreis sind voll ausgelastet. Das ist eine Ausnahmesituation, die wochenlange Arbeit erfordern wird, um wieder Normalität herzustellen“, so Schölzel. Die Entsorgungsanlage in Swisttal-Miel öffnet erstmals seit der Flutkatastrophe am Samstag sowie Sonntag von 8.30 bis 16 Uhr ausschließlich für Flutopfer mit kleinteiligem Müll, die ihre Materialien selbstständig dort abliefern können.

Mitarbeiter der RSAG machen Sonderschichten

In der darauffolgenden Zeit soll die Anlage in diesem Modus weiterlaufen. Die Abfälle, die an Sammelstellen in den betroffenen Orten angehäuft werden – wie etwa im Gewerbepark Wolbersacker in Rheinbach – würden normalerweise nach Miel gefahren, dort sortiert und dann entweder zur Müllverbrennungsanlage in Bonn oder zu Wertstoffhöfen gebracht. Weil die Anlage auf große Lieferanstürme in diesem Zustand nicht vorbereitet ist – Strom läuft immer noch über Notaggregate, noch werden Kanäle entwässert – muss ausgewichen werden. Die Kompost-Fläche in Swisttal-Müttinghoven wird zur Sperrmüll-Ablage umfunktioniert.