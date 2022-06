Nach der Flut : Betriebe in Swisttal sind wieder vorsichtig optimistisch

Swisttal-Heimerzheim Beim Wiederaufbau nach dem Hochwasser 2021 ist in Swisttal noch viel zu tun. Von der Flut betroffene Betriebe blicken aber zumindest wieder vorsichtig optimistisch in die Zukunft. Anträge für Aufbauhilfen können Unternehmen nach wie vor einreichen.

Das Erdgeschoss in der Burg Heimerzheim sieht wieder einigermaßen wohnlich aus. „Da stand das Wasser 35 Zentimeter hoch“, erinnert sich der Inhaber Antonius Freiherr von Boeselager. Aber rund um den Innenhof des ehemaligen Rittersitzes kann man noch deutlich erkennen, welche Schäden die Flut Mitte Juli 2021 hinterlassen hat. Man arbeitet derzeit in der Vorburg, an deren Außenwand eine Markierung auf gut zwei Metern Höhe angebracht wurde: Bis dahin stand das Wasser, alle Räume waren überflutet. „Wir fanden sogar einen Hecht in der Bar.“