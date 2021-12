Haus nach Flutkatastrophe unbewohnbar : Familie aus Heimerzheim kann Weihnachten nicht zuhause feiern

Familie Maillefer in ihrer Übergangswohnung in Alfter: Mutter Nadine, Tochter Chloè und Vater Adrian. Foto: Hans-Peter Fuss

Swisttal/Alfter Weil ihr Haus in Heimerzheim derzeit wegen der Flut nicht bewohnbar ist, musste Familie Maillefer umziehen. Mutter Nadine, Vater Adrian und die fünfjährige Chloè feiern Weihnachten in einer Ferienwohnung in Alfter.