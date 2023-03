Wiederaufbau nach der Flut Zeitplan für die Sanierung der Heimerzheimer Grundschule steht

Die Swistbachschule liegt, wie der Name schon erahnen lässt, direkt an der Swist. Auch sie wurde durch die Flut am 14./15. Juli 2021 stark beschädigt. Etwa 1,80 Meter stand das schlammige, mit Fäkalien und Öl verseuchte Wasser in den Räumen. In den Tagen und Wochen nach der Flut wurden die Gebäude ausgeräumt, das verschmutzte Mobiliar verschrottet sowie die Räume entkernt und getrocknet. Dann tat sich lange nichts.