Nach Messerangriff unter Drogen : Mann aus Swisttal muss in Entziehungseinrichtung

Das Landgericht Bonn sah es als erwiesen an, dass ein Mann aus Swisttal unter Drogeneinwirkung einen Bekannten 2021 mit einem Messer schwer am Hals verletzt hatte. Foto: dpa/Peter Steffen

Swisttal/Bonn Ein 38-jähriger Mann aus Swisttal hat mit vielen Drogen experimentiert und im November 2021 einen Bekannten mit dem Messer attackiert. Nun muss er in eine Entziehungseinrichtung, entschied das Landgericht Bonn.

Das Bonner Schwurgericht hat die Unterbringung eines 38-jährigen Mannes aus Swisttal in einer Entziehungseinrichtung angeordnet. Die Richter der 4. Großen Strafkammer sahen es als erwiesen an, dass der Mann unter akuter Drogeneinwirkung einen Bekannten in der Nacht zum 13. November 2021 mit einem Messer schwer am Hals verletzt hatte. Eine Tötungsabsicht, wie sie zunächst von der Anklage unterstellt worden war, sahen die Richter allerdings nicht.