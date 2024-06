Insektenfreundliche Pflanzen und Flutgedenken Straßfelder gestalten ihren Dorfplatz neu

Weiterhin wurde eine Flutgedenktafel mit Straßfelder Wappen, die in Ergänzung zum gemeindlichen Flutgedenkbaum an die Flutkatastrophe 2021 erinnern soll, hergestellt. Weiteres ehrenamtliches Engagement erfolgt in der Pflege der Anlage. Die Dorfgemeinschaft wird zukünftig das ökologisch aufgewertete Areal im Rahmen einer Grünflächenpatenschaft pflegen. Insgesamt arbeiteten die beteiligten Ehrenamtler und Ehrenamtlerinnen etwa 100 Stunden an der Umgestaltung des Areals.