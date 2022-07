Neueröffnung in Swisttal : Im Café Klatsch in Odendorf soll sich die ganze Familie wohlfühlen

Ein Jahr nach der Flut in Odendorf : „Ich habe mich noch nie so hilflos gefühlt wie in dieser Nacht“ Ein Jahr nach der Flutkatastrophe ist in Odendorf der Wiederaufbau noch lange nicht geschafft. Zum Jahrestag schauen viele zurück – so wie Michael Wilbert und Karsten Windolph, die in der Nacht für die Feuerwehr im Einsatz waren.