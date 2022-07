Gastronomie in Swisttal : Kaffeeklatsch im Café Klatsch

Gastronomie in Swisttal

Anja Merten hat an der Odinstraße im Ortskern von Odendorf ihr Café Klatsch eröffnet. Foto: Saxler-Schmidt

Swisttal-Odendorf Mitten in Odendorf gibt es einen neuen Treffpunkt. Anja Merten hat sich mit dem Café Klatsch einen Jugendtraum erfüllt.

Es gibt einen neuen familiären Treffpunkt in Odendorf mit viel Genuss: An der Odinstraße hat Anja Merten das Café Klatsch eröffnet. „Unser Dorf braucht nach der Flut etwas Fröhliches, Positives, Buntes“, sagt die Gastgeberin. Und genau das strahlt ihr erstes eigenes Cafés auch aus: Gepolsterte Sitzbänke, Stühle und Tische in verschiedenen Farben, abgestimmt auf die pastellig gehaltene Wandgestaltung, sowie kleine Dekorationen verleihen dem Ambiente eine Wohlfühlatmosphäre.