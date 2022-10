Nahversorgung in Swisttal : Neue Märkte am Heimerzheimer Ortsrand öffnen

Swisttal-Heimerzheim Am Ortsrand von Heimerzheim in Richtung Metternich haben sich vier neue Geschäfte angesiedelt. Drei von ihnen eröffnen diese Woche.

Die Planung hat einige Jahre in Anspruch genommen. Dann sorgte auch noch die Flut für eine Verzögerung der Bauarbeiten. Denn auf dem Gelände am Ortsrand von Heimerzheim in Richtung Metternich, auf dem die vier neuen Geschäfte gebaut werden sollten, entstand im Juli 2021 erst einmal eine riesige Halde aus Flutmüll, die in der Folge eine umfangreiche Bodenuntersuchung notwendig machte.

Den Anfang machte am Dienstag der 1000 Quadratmeter große Netto-Markt, der von der gegenüberliegenden Straßenseite an den jetzigen Standort zieht. Am Donnerstag folgt der 1147 Quadratmeter große Aldi-Markt. Die Immobilie am alten Standort im Gewerbegebiet Dützhofer Weg wurde verkauft. An wen, möchte Aldi nicht verraten. Der Kik-Markt zieht am Samstag um. In der jetzigen Halle neben dem Rewe-Markt richtet Rewe dann einen Getränkemarkt ein. Im Januar 2023 soll dann der rund 700 Quadratmeter große DM-Drogeriemarkt öffnen.