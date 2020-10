Renaturierung der Swist : Neues Biotop im alten Swistarm

Swisttal-Heimerzheim Paul von Boeselager lässt das ehemalige Bachbett im Heimerzheimer Burgpark auskoffern. Dort soll ein kleines Biotop entstehen.

Um den „Berg Tabor“ im Heimerzheimer Burgpark, wegen seiner Kuppelform nach dem Berg im Norden Israels benannt, schlängelte sich bis in die 1960er Jahre die Swist. Nach dem Jahrhunderthochwasser von 1961 wurde der Bach tiefer gelegt und begradigt. Den alten Zustand will nun Paul von Boeselager, der Eigentümer des historischen Parks, wiederherstellen. Dazu hat er in den vergangenen Tagen den damals trockengelegten und mit Aushub aus dem neuen Bachbett verfüllten Arm der Swist auskoffern lassen. Demnächst soll er auch wieder geflutet werden.

„Heute würde man so etwas wohl auch nicht mehr machen“, sagt Paul von Boeselager, im alten Bachbett stehend. Er packt sich in zwei Metern Tiefe eine Handvoll Sand vom Boden und lässt ihn durch die Finger rieseln. „Das ist feiner Flusssand, knochentrocken“, sagt er. Durch die Trockenlegung des Swistarms sei dem ökologisch wertvollen Auenwald Wasser entzogen worden. Dabei hätten die Bäume dort immer „mit den Füßen in der Swist“ gestanden. Nun fehlt den uralten Eichen – einige sind 200 bis 300 Jahre alt – der „Betriebsstoff“, sie sind zum Teil schon abgestorben. Das Wasser aus der Swist werde im Boden versickern und so den Bäumen wieder eine bessere Lebensgrundlage bieten.