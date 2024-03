Projekt des SV Rot-Weiß Dünstekoven Für 130.000 Euro Natur und Sport erlebbar machen

Swisttal-Dünstekoven · Der Vorplatz der Dünstekovener Sportanlage ist derzeit nur eine Wiese. Der SV Rot-Weiß Dünstekoven will den Platz aber nun aufwerten. Für rund 130.000 Euro ist unter anderem ein Waldhocher geplant. Was das ist - und was sonst noch entstehen soll:

04.03.2024 , 15:24 Uhr

Der Fitness-Parcours am Dünstekovener Sportplatz wurde bereits im Sommer 2023 hergerichtet. Foto: Axel Vogel