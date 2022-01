Finale der Morenhovener Kabarett-Tage : Neues von den Lauterbachs

Das Ensemble der „Schlachtplatte“ 2021 (v.l.n.r.).: Robert Griess, Henning Schmidtke, Sebastian Rüger und Dagmar Schönleber. Foto: Matthias Kehrein

Swisttal-Morenhoven Im Kreaforum lassen Robert Griess und sein Team das Jahr 2021 Revue passieren. Ihre „Schlachtplatte“ ist diesmal mit Maskenpflicht während der Vorstellung serviert worden.

Mit einer thematisch reich gedeckten und in satirischer Würze exquisit abgestimmten „Schlachtplatte“ sind am Sonntagabend die Morenhovener Kabarett-Tage der Saison 2021/22 zu Ende gegangen. Und obwohl dieses Mal zusätzlich zu der seit Ende November geltenden 2G-plus-Regel mit Teststation auf dem Hof auch die Maskenpflicht während der gesamten Vorstellung galt und die Bar ausnahmsweise geschlossen blieb, hat sich das Publikum davon keinesfalls abschrecken lassen. Zumal angesichts der sich rasant weiter ausbreitenden Omikron-Variante infrage stand, ob denn dieser Abend überhaupt wie geplant würde stattfinden können. Kurzum: Bei der Begrüßung von Klaus Grewe – dem Vorsitzenden der Kreativitätsschule Morenhoven und Spiritus Rector der Kabarett-Tage – war seine Erleichterung denn auch hör- und spürbar, bevor er dem Lupe-Preisträger 2021, Robert Griess, und dessen Team des Jahres die Bühne überließ.

Zwei Lupe-Preisträger im Ensemble

Und diese Mannschaft kann sich sehen lassen: mit Sebastian Rüger vom 2013 mit der Morenhovener Lupe ausgezeichneten Duo Ulan & Bator; mit dem Kabarettisten, Musiker und Autor Henning Schmidtke als Kreaforum-Debütant sowie der Kabarettistin und Autorin Dagmar Schönleber, die bereits vor zwei Jahren just auf dieser Bühne bewiesen hat, dass Frauen beim Anrichten der „Schlachtplatte“ in Sachen Sarkasmus ebenso beherzt zulangen wie ihre männlichen Kollegen. Und wenn auch der eine oder andere glauben mag, 2021 habe es außer Corona nicht viel anderes zu berichten gegeben, ist dies doch ein gewaltiger Irrtum, wie diese vier zu demonstrieren angetreten sind: Wohlan, „Let's make Kultur great again!“

Zum Beispiel als „Die Vier Lauterbachs“, um dessen Präsenz in diversen Talk-Shows noch halbwegs gerecht werden zu können, mit einem Abgesang auf die CDU, die „mehr Vorsitzende verschlissen hat als der 1. FC Köln“ und nach 16 Jahren Merkel, „also gefühlten 32 Lockdowns“, auch aus dem Kanzleramt ausziehen muss. Wahlweise mit einer ausgesuchten Spitze gegen die Grünen, die wahrscheinlich in den Koalitionsverhandlungen mehr Kröten zu schlucken hatten als sie früher über die Straße getragen haben“. Wohingegen Dagmar Schönleber insgeheim davon träumt, eine Königin der guten Laune zu werden, samstags zwischen 10 und 13 Uhr zu regieren und sich dabei für eine Quote wirklich unfähiger Frauen stark zu machen: „Annegret Kramp-Karrenbauer und Julia Klöckner haben da ja schon mal gut vorgelegt“, wie ihre Majestät mit feinsinnigen Lächeln hinzufügt.

Robert Griess dichtet derweil weiter an seinem Quarantäne-Tagebuch als „Art-Performance“ mit 17 Flachbildschirmen, um der Banalität des Seins Tribut zu zollen. Und liefert par excellence eine wunderbar schwarzgallige Parodie als Auslandskorrespondent in Afghanistan; live vom Balkon eines Luxushotels und in treffender Friedhelm Brebeck-Manier. Henning Schmidtke wiederum kann den Kult um den Thermomix bis heute nicht recht nachvollziehen und enttarnt überdies den schwedischen Konzern mit vier Buchstaben „als internationales Sägewerk, das statt Möbeln bloß Bretter und Schrauben verkauft“.

Eine rundum überzeugende Visitenkarte hat Sebastian Rüger abgegeben, der überdies als gebürtiger Flerzheimer im Nachbarort Morenhoven ein echtes „Heimspiel“ feierte. Ob als Ex-US-Präsident Donald Trump mit Simultandolmetscher in Personalunion, ob als irritierter Querdenker, der sich beim Vorlesen einer Dankesrede zum Physiknobelpreis an der Aussprache Isaac „Nuttens“ versteigt oder als Udo Lindenberg beim Abschiedsständchen für Mutti Merkel. Auch ohne Eierlikörchen ein echter Hingucker.

Erliechterung, dass trotz Corona alles gut über die Bühne gegangen ist

Und so ist nach gut zwei Stunden schließlich auch diese Schlachtplatte verspeist. Die Türen des Kreaforums schließen sich damit vorerst, während hinter den Kulissen schon die ersten Verträge für den Herbst geschlossen werden. Grewes Dank gilt neben dem disziplinierten, geduldigen und treuen Publikum vor allem dem Team aus Ehrenamtlichen, „ohne die dies alles hier ja gar nicht möglich wäre“. Wir haben, so blickt Grewe zurück, „schon Blut und Wasser geschwitzt, aus Sorge, dass doch etwas passieren könnte. Jetzt hoffen wir, dass es in der nächste Saison etwas leichter wird.“ Auch mal wieder ohne Maskenpflicht, dafür mit Getränken und natürlich mit Vorfreude auf neue Gesichter und alte Freunde.