Neue Stolpersteine in Heimerzheim Wie die rheinische Frohnatur Jakob Schmitz den Nazi-Mördern entkam

Swisttal-Heimerzheim · In Heimerzheim erinnern acht Stolpersteine des Künstlers Gunter Demnig an während der Nazi-Zeit deportierte und ermordete Juden. In diesem Jahr werden sieben neue Steine hinzukommen. Wer war Jakob Schmitz, dem einer der Steine gilt?

25.04.2024 , 11:00 Uhr

In diesem Fachwerkhaus an der Kirchstraße in Heimerzheim wohnte bis zu ihrer Flucht die jüdische Familie Jakob und Martha Schmitz. Foto: Hans-Peter Fuss