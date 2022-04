Gründung nach dem Hochwasser : Neuer Bürgerverein hilft Odendorfer Flutopfern

Die Gründungsvorsitzende Arletta Kösling (M.) beim Frühlingsfest auf dem Zehnthof mit Carlo Schenk (2.v.r.) und Beyza Corapcigil (2.v.l.) von IsraAID Gemany. Stefanie (l.) und ihr Sohn Leo (r.) üben Jonglage und Hula-Hoop. Foto: Saxler-Schmidt

Swisttal-Odendorf In Swisttal-Odendorf hat sich nach der Flut ein neuer Bürgerverein gegründet. Der Verein will vor allem den Flutopfern helfen. Wie das gelingen soll und was der Verein noch plant, erläutert die Vorsitzende Arletta Kösling.