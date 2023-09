Piano Spengler in Odendorf Warum man jetzt Klaviere im Gewerbegebiet kaufen kann

Mit dem Umzug nach Odendorf hat Rudolf Spengler jedoch auch neue technische Konzepte entwickelt. Nicht nur die modernen Räumlichkeiten lassen sich mit speziellen Klimatisierungs- und Befeuchtungsanlagen optimal auf die idealen Lagerbedingungen für Klaviere und Flügel einstellen, was laut Spengler so in innerstädtischen Ladenlokalen weniger möglich wäre. Auch für die Kunden wird es neuerdings technische und digitale Serviceangebote geben. Derzeit wird ein Onlineshop mit Klavierzubehör eingerichtet, der im September startklar sein soll. Zudem ist ein spezielles Onlinetool für Terminbuchungen in Arbeit, was der internationalen Kundschaft noch mehr Komfort bieten soll. In Zukunft möchte Rudolf Spengler den neu gewonnen Platz in Odendorf auch für gelegentliche Konzerte nutzen. All das sind offensichtlich Gründe für das Fachpublikum, den Weg ins Vorgebirge zu finden, um ein Klavier zu kaufen.