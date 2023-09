Banken nach der Flut Nur ein Geldinstitut bleibt mit seiner Filiale in Odendorf

Die beiden Service-Kräfte und die beiden Berater werden künftig in Buschhoven und Rheinbach arbeiten, bei Bedarf aber auch den Kunden in Odendorf zur Verfügung stehen. Die Regelung soll ab Oktober gelten. Noch in dieser Woche will die Bank ihre Kunden auf ihrer Homepage und auf Aushängen über ihren Schritt informieren. „Ich glaube, die Maßnahme stößt auf Verständnis“, sagt Bürvenich, „die Entfernung nach Rheinbach ist ja akzeptabel“.