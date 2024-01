Hochwasserschutz in Swisttal Erftverband prüft Umleitung für den Orbach

Das Hochwasser vom 14./15. Juli 2021 richtete auch in Odendorf enorme Schäden an. Der Orbach trat über sein Ufer, noch bevor die Steinbachtalsperre überlief und überschwemmte den Ortskern. Einige Häuser waren nicht mehr zu retten, sie mussten abgerissen werden. Die restlichen Wohnungen wurden aufwendig saniert oder befinden sich heute noch in der Sanierung. Da auch künftig Hochwasser, egal welchen Ausmaßes, nicht auszuschließen sind, arbeitet die Hochwasserkooperation Erft an Schutzkonzepten. Eins davon ist die angedachte Umflut des Orbachs um den Ort herum.