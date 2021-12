Lichter sollen Hoffnung geben : Odendorfer erinnern an Flutkatastrophe

Odendorfer erinnern an Flutkatastrophe

Swisttal Eine Aktion mit Erinnerungslichtern in Odendorf soll fünf Monate nach der Hochwasser-Katastrophe Hoffnung machen. Teilnehmer sehen sie als Mutmacher.

Stimmungsvoll ging es entlang des Orbachs nahe des Zehnthofplatzes in Odendorf zu: Helfer des Infopoints sowie eine Odendorferin hatten für Flutopfer Lichter im Bachbett entzündet. Genauer gesagt: Erinnerungslichter, die gleichzeitig auch Hoffnung machen sollen, wie Kai Imsande vom Infopoint erklärte. Und zwar jenen Anwohnern des Orbachs, die vor fünf Monaten in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli nach einem stundenlangen Starkregenereignis von einer katastrophalen, so noch nie erlebten Flut überrascht wurden.