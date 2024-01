Erinnerung an die Flutkatastrophe Der Orbach in Odendorf soll erneut leuchten

Alles weitere rund um das Orbachleuchten entwickelt sich aus der Dorfgemeinschaft. Das Fanfarencorps Essig-Odendorf werde wieder spielen, so Wehrmann. Ein anderer Musiker aus dem Ort habe gefragt, ob der mit seiner Drehorgel dabei sein darf – darf er natürlich. So wie auch andere, die spontan etwas beitragen möchten. „Der Zusammenhalt ist unglaublich“, lobt Wehrmann den Swisttaler Ort, in dem sie seit 2000 wohnt. Und betont: „Mein Herz schlägt für Odendorf.“ Die kleine Aktion soll nur auf keinen Fall kommerziell genutzt werden. So soll es beispielsweise keinerlei Verkaufsstände geben. „Wer einen Glühwein möchte, kann sich selbst einen mitbringen, und ihn auch anderen schenken.“