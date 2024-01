Erinnerung an die Flut Ein Lichtermeer im Orbach

Für manche Odendorfer ist er einfach nur „der Bach“, in seinem Oberlauf heißt er Steinbach und irgendwann nach Odendorf Jungbach. Im Ort aber ist es der Orbach. Wenig ansehnlich in einem Betonbett tief unter dem Straßenniveau, erstrahlt er einmal im Jahr. Das „Orbachleuchten“ initiierte Ilona Wehrmann erstmals ein halbes Jahr nach der Flutkatastrophe – als Gedenken an die Opfer und Betroffenen, aber auch als Zeichen: Unser Bach hat trotz allem eine schöne Seite.