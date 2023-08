Besonderes Orgelkonzert in Swisttal-Ollheim Wie Händel einen Karnevalsklassiker gespielt hätte

Für Kinder und Jugendliche gibt es eigene Mitmachangebote, wie „Pedals, Pipes und Pizza“ um 10 Uhr in St. Johannes der Täufer in Meckenheim sowie um 15 Uhr in der Johanneskirche in Troisdorf oder auch „Die Königin der Instrumente – Wir malen unsere Orgel“ um 15 Uhr in St. Martin in Rheinbach. Der Orgeltag soll neue und unerwartete Einblicke in die Welt dieses faszinierenden Instruments geben und dieses erlebbar werden lassen. Sofern nicht anders angegeben, sind alle Veranstaltungen am Orgeltag kostenfrei.