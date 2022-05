Neue Heimat für Pferde und Ponys : Die Pecher Tierscheune ist in Heimerzheim angekommen

Gut angekommen in Heimerzheim: Dieses Pony begrüßt eine Besucherin in seinem neuen Zuhause. Foto: Axel Vogel

Wachtberg/Swisttal Am Himmelfahrtswochenende gab es einen ungewöhnlichen Umzug von Wachtberg nach Swisttal: 22 Pferde und Ponys wechselten ihren Standort und der Betrieb dahinter seinen Namen. Statt zur Pecher Tierscheune geht es jetzt zu Mein Ponyhof. Das glückliche Ende einer langen Suche.



Es hat geklappt: Die Pecher Tierscheune in Wachtberg gibt es nicht mehr, dafür wartet nun bei Swisttal-Heimerzheim „Mein Ponyhof“ auf pferdebegeisterte Kinder. Am Himmelfahrtswochenende brachte Inhaberin Kristina Wirfs den Umzug hinter sich. Was nicht einfach ist, wenn 22 Pferde und Ponys nebst Material eine neue Heimat bekommen.

Dass die Zeit in Pech für Tiere und Menschen zu Ende ging, war, wie berichtet, für Wirfs recht unerwartet gekommen. Sie hatte die Kündigung der Verpächter mit Auszug zum 31. März erhalten. Damit war nicht nur für sie ungewiss, wo sie mit ihren Tieren unterkommen sollte. Der unsichere Fortbestand des therapeutischen Reitangebotes bereitete einigen Familien Sorge.

Für den Umzug waren mehrere Tage angesetzt

Durch Medienberichte fand sich aber dann ein passendes Gelände an der Breniger Straße in Heimerzheim. „Hier war vorher schon ein Reitstall drin“, so Besitzerin Isabella Schumacher. Der wurde aber durch einen Pächterwechsel frei. Ein ebenfalls auf dem Gelände beheimateter Billardclub hatte von der Pecher Tierscheune gehört, die Mitglieder schlugen den Kontakt vor. Und Wirfs bisherige Verpächter kamen ihr ebenfalls entgegen. Sie durfte noch am alten Ort bleiben, bis der Umzug möglich war.

Für den setzte die 54-Jährige gleich mehrere Tage an. Schließlich wollte sie „gründlich und genau“ vorgehen. Schon am Samstag konnte aber die erste Therapiestunde in Heimerzheim laufen. Wenn auch die üblichen Arbeiten nach einem Umzug noch anstanden. „Es ist im Moment noch sehr chaotisch“, so die Pecherin Wirfs. „Ich weiß noch nicht genau, wo was hinkommt.“

Alles muss mit beim Umzug. Christina Wirfs (vorne) hinterlässt die alte Anlage in Pech besenrein. Freiweillige Helfer gehen ihr dabei zur Hand. Foto: Axel Vogel

Ein großer Baustein im Leben der Kinder

Mitgetragen wird der Ortswechsel von den Familien. Fast alle Kinder und Jugendlichen, die schon in Pech regelmäßig zum Reiten kamen, wollen in Heimerzheim weitermachen. Der neue Standort in Swisttal ist nicht weit von der A 61-Abfahrt entfernt, aber rund 25 Minuten Fahrt sollte man vom alten Standort aus einplanen. Die Reiterhof-Gemeinschaft nahm jedoch sogar noch mehr in Kauf. Kerstin, deren zehn und acht Jahre alten Töchter schon lange bei Wirfs reiten gehen, packte beispielsweise beim Umzug mit an. Man sei „eine große Gemeinschaft“, so die Mutter. Drei- bis fünfmal pro Woche seien ihre Kinder auf dem Hof, der ihr zweites Zuhause sei. Entsprechend wichtig sei es, dass es weitergeht. „Das ist ja ein ganz großer Baustein im Leben, der einfach wegbrechen würde“, sagt sie.