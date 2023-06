Ärger mit der Deutschen Post Mieler erhielten teils eine Woche lang keine Briefe

Teils eine Woche lang haben Bewohner in Miel keine Post erhalten. Ein Pressesprecher der Post bestätigte auf Anfrage des General-Anzeiger, dass es an mehreren Tagen zu Ausfällen und Verzögerungen bei der Zustellung von Briefen und Paketen in dem Swisttaler Ortsteil gekommen ist. Der Grund dafür sei „ein akutes personelles Problem“, so der Sprecher.