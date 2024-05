Swisttals Bürgermeisterin zum Hochwasserschutz Ringen um die Zukunft der Steinbachtalsperre

Enttäuscht kehrte Petra Kalkbrenner aus der Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbands Euskirchen-Swisttal (WES) zurück. Dabei hatte die Swisttaler Bürgermeisterin angesichts der Neun-zu-vier-Mehrheit für Euskirchen in dem Gremium natürlich mit der Abstimmungsniederlage gerechnet. Beschlossen wurde, bei der Bezirksregierung Köln eine Betriebsgenehmigung für 750.000 m3 Wasser für die Steinbachtalsperre zu beantragen. Swisttal hatte 500.000 m3 vorgeschlagen, womit mehr Rückhaltevolumen für Starkregen, also zum Hochwasserschutz, gewährleistet gewesen wäre. Wie geht es nun weiter in Sachen Hochwasserschutz? Mit Kalkbrenner sprach Hans-Peter Fuß.