Versuchter Raub in Ollheim Resolute Friseurangestellte sagt „Nein“ zu maskiertem Täter

Swisttal-Ollheim · Am Donnerstagabend hat ein maskierter Mann versucht, in einem Friseurladen in Swisttal-Ollheim Geld zu erbeuten. Aber er hatte nicht mit den resoluten Angestellten gerechnet.

27.04.2023, 19:56 Uhr

Symbolbild. Foto: dpa/Peter Kneffel





Gegen 17.20 Uhr am Donnerstagnachmittag stürmte ein maskierter Mann in einen Friseurladen in Swisttal-Ollheim. Er verlangte von den Angestellten, dass sie die Kasse leeren und ihm das Geld darin überlassen. Laut Polizei war der Mann möglicherweise bewaffnet. Womit der Maskierte allerdings nicht rechnete, waren die resoluten Angestellten in dem Ollheimer Salon. Denn nach Polizeiangaben verweigerten sie die Herausgabe des Geldes mit dem Satz: „Gehen Sie arbeiten, dann hab’n Se‘ Geld!“ Nach dieser Ansage verließ der Tatverdächtige wortlos den Salon und flüchtete. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen nach dem Tatverdächtigen. Laut Zeugenaussagen handele es sich um einen etwa 1,80 Meter großen, schlanken Mann. Er trug während der Tat eine Skimaske, die viel von seinem Gesicht verdeckte. Zudem sprach er akzentfreies Deutsch. Wer etwas von dem Täter oder seinem derzeitigen Aufenthalt weiß, soll sich umgehend bei der Polizei Bonn unter der Rufnummer 0228/150 oder per Mail unter poststelle.bonn@polizei.nrw.de melden.

(ga)