Zugezogene übernehmen jecke Regentschaft Neues Prinzenpaar für die Session 2023/24 in Morenhoven

Persönlich

Ansgar (50) und Daniela (43) Pöhler stammen beide aus Bonn-Duisdorf und sind seit 20 Jahren verheiratet. Genauso lange wohnt das Paar mit den beiden Kindern Jana (17) und Benedikt (15) in Swisttal-Morenhoven. Ansgar Pöhler studierte nach dem Abitur am Collegium Josephinum Bonn Latein und Griechisch für die Sekundarstufen I und II. Nebenbei absolvierte er eine kirchenmusikalische Ausbildung beim Erzbistum Köln. Seit 2002 unterrichtet Pöhler Latein und Musik an der Bornheimer Europaschule. Daniela Pöhler absolvierte nach dem Abitur an der Bonner Liebfrauenschule ein duales Studium an der Kölner Fachhochschule zur Verwaltungswirtin. Nach verschiedenen Tätigkeiten bei der Landwirtschaftskammer Rheinland und der Universität Bonn ist sie seit 2019 beim Bundesministerium für Bildung und Forschung tätig. trs