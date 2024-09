Privatarchiv übergeben Wie die Gemeinde Swisttal an einen Schatz gelangte

In mehr als 50 Jahren hat Bölkow immer wieder heimatkundliche Aufsätze veröffentlicht. Für dieses Engagement erhielt er 2008 den Rheinlandtaler – die höchste Auszeichnung, die der Landschaftsverband zu vergeben hat. Als er in den 1960er Jahren Ahnenforschung betrieb, stieß er auf viel heimatkundliches Material. So forschte er weiter in Archiven und vertiefte sich in Kirchenbücher. Sein erstes Großprojekt war das Buch zur Geschichte Heimerzheims, das 1974 anlässlich der urkundlichen Ersterwähnung des Ortes im Jahr 1074 erschien. Für das Buch mit dem grünen Einband verfasste Bölkow zahlreiche Beiträge – von der Etymologie des Namens Swist bis zur Geschichte der Dützhöfe. Im Laufe der Zeit erschienen seine Beiträge in den Büchern „10 Jahre Swisttal", „Chronik von Ollheim“ und „Heimerzheim im Wandel der Zeiten".