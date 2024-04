Prozess in Bonn Räuber erbeuten bei Überfall in Euskirchen 500 Euro

Der weitere Fortgang der Geschichte wird durch Videos aus der Überwachungsanlage der Shell-Station glaubhaft belegt. Man sieht, wie sich die beiden Freunde am 15. Oktober 2022 gegen 10.30 Uhr dem Objekt nähern. Der Angeklagte geht zehn, 20 Meter voraus, schaut sich auf der Zufahrt kurz um, ob der Kollege folgt, betritt dann den Verkaufsraum und bleibt am Kühlschrank stehen. Die Kassiererin bedient gerade eine Kundin, die Zigaretten und eine Ladekarte für ihr Handy kaufen will. In diesem Augenblick kommt der Räuber ins Bild der Kamera: Er hat die Kapuze seiner Jacke ins Gesicht gezogen und sich eine Corona-Schutzmaske umgebunden. In der Hand hält er ein Taschenmesser mit aufgeklappter Klinge.