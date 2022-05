Überfälle in der Region : Drei Verdächtige nach Raub-Serie auf Tankstellen ermittelt

Die Tankstelle in Swisttal-Heimerzehim nach dem Überfall am 3. April. (Archivfoto) Foto: Hans-Peter Fuß

Bornheim, Weilerswist, Swisttal, Kerpen Eine Serie von vier Raubüberfällen auf Tankstellen hatte es im März und April in Bornheim, Weilerswist, Swisttal und Kerpen gegeben. Jetzt hat die Polizei drei Tatverdächtige ermittelt. Drahtzieher soll ein 18-Jähriger sein.

Nach einer Serie von vier Raubüberfällen im März und im April in der Region hat die Polizei nun mehrere Verdächtige ermittelt und festgenommen. Die Taten ereigneten sich laut Polizei Bonn in Kerpen-Türnich und Bornheim-Roisdorf jeweils am 5. März sowie in Weilerswist und Swisttal-Heimerzheim jeweils am 3. April. In allen Fällen waren Angestellte der Tankstellen unter Vorhalt von Schusswaffen zur Herausgabe von Bargeld genötigt worden.